Che degrado nella dog area di viale Candelaro!

Gentile redazione,

scrivo per segnalare la mancata manutenzione dell'Area Dog comunale situata a Foggia, all'incrocio tra viale Candelaro e via Baffi. Non nonostante le ripetute segnalazioni e comunicazioni, il Comune continua ad ignorare la situazione. In caso di danni a persone, animali o cose, però, ne dovrà rispondere civilmente e penalmente.