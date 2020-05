Che schifo al Carmine Vecchio: gente senza scrupolo abbandona di tutto nei pressi della chiesa

Vorrei segnalare la situazione di degrado permane in zona Carmine Vecchio. Ci sono i bidoni di imondizia costantemente stracolmi! per non parlare di tutto ciò che i cittadini abbandonano nell'area dove sono ubicati i cassonetti: materassi, mobili,elettrodomestici e via discorrendo.

Stiamo parlando di una zona storica di Foggia. Possibile che nessuno possa fare qualcosa? Oltretutto ai tempi dell'emergenza sanitaria, non facciamo altro che parlare di continue sanificazioni!

In questo caso occorrerebbe un'immediata disinfestazione della zona (anche perché col caldo le cose non potranno che peggiorare!) e l'installazione di telecamere come deterrente a questi atti così incivili.

Inviterei tutti i cittadini a riappropriarsi della città e cominciare a volere il bene comune come priorità!