Rientra da un intervento e trova l'auto danneggiata: vittima un operatore del 118 (presso la postazione di Borgo Incoronata)

Spiacevole episodio oggi presso la postazione del 118 di Borgo Incoronata a Foggia. Al rientro da un intervento uno degli operatori ha ritrovato la sua autovettura parcheggiata danneggiata. Ignoti hanno infranto il finestrino anteriore lato passeggero e quello posteriore.

Non è chiaro se l'intento dei malviventi fosse quello di portarla via, ma non sarebbe stata la prima volta. Già in passato, nella stessa zona, si sarebbero verificati furti e danneggiamenti d'auto. La postazione è sprovvista di un servizio di vigilanza, che gli operatori avrebbero chiesto alla Asl di Foggia.