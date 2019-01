Daino a spasso per la città, le foto dell'animale in fuga fanno il giro del web

Mucche, asini, cavalli e ora anche daini. Le foto dell'animale a spasso per San Marco in Lamis stanno facendo il giro del web. Si sarebbe allontanato da un'azienda del bosco 'La Difesa': "È un animale docile e non pericoloso , evitiamo di mettergli paura. Se qualcuno riesce in qualche modo ad avvicinarlo e a prenderlo, può magari avvisarmi, così da riportarlo nella riserva" scrive Michele Augello su Facebook.