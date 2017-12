L'odissea degli otto cuccioli di Natale, abbandonati e al gelo

L'odissea degli otto cuccioli di Natale al gelo, i social oramai non parlano di altro. "Noi associazioni siamo davvero al collasso, non abbiamo più un buco per collocare questi poveri animali abbandonati a Borgo Incoronata. Oramai siamo stati abbandonati da tutte le istituzioni. So che quei cuccioli non dovrebbero stare li al freddo, ma credetemi, non abbiamo più un posto dove poterli sistemare, né in casa e né nei rifugi. Per noi e per quei cuccioli non sarà Natale. Nessun essere vivente, sia umano che animale, merita un Natale così" (Anna Rita Melfitani, presidente Guerrieri con la coda)