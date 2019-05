Il Centro Igiene è messo male: cade intonaco dai soffitti (nessun ferito solo per fortuna)

Una grossa porzione di intonaco si è staccata dal soffitto dei locali del Centro Igiene di Piazza Pavoncelli, a Foggia. Il "crollo" è avvenuto ieri mattina, e solo per un caso fortuito non ha provocato feriti. L'intonaco si è staccato dal soffitto dei locali a piano terra, dove ha accesso il pubblico per chiedere informazioni in merito alle commissioni invalidi e il rinnovo delle patenti di guida. In quel momento, nella stanza non c'era l'impiagata, ma solo il medico reperibile (fortunatamente seduto altrove).