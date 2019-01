Corso del Mezzogiorno direzione Cerignola da terzo mondo: strada piena di buche peggio del Burundi

In seguito alla notizia di un Landella furioso su La7 con Conte, in cui ha detto che "Foggia non è una città da Terzo Mondo", faccio notare che in Corso Mezzogiorno, direzione Cerignola (zona spartitraffico), le condizioni dell'asfalto sono da Terzo Mondo, peggio del Burundi perché si sentono scossoni assurdi a 20km/h.

E non parliamo delle pericolose buche che si trovano sul ponte ferroviario dello stesso Corso Mezzogiorno. Per colpa di quelle buche ho subìto danni alla scatola dello sterzo: costo ricambio pezzo originale € 170,00 + € 20,00 convergenza ruote. Grazie.