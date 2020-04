Bloccati dal Coronavirus, figli fuorisede mandano un messaggio d'amore alle loro famiglie: "Vi amiamo immensamente"

Un gruppo di ischitellani fuorisede, grandi e piccoli, si riunisce "virtualmente" per augurare Buona Pasqua a tutte le famiglie. Le vacanze pasquali, da sempre motivo di ricongiungimento per tutte le famiglie d'Italia con figli e parenti fuorisede, hanno assunto un significato diverso in questo 2020 segnato dall'emergenza del coronavirus.

Genitori e nonni contano ogni anno, in modo quasi rituale, le ore mancanti a al giorno di Pasqua e sono pieni di gioia al pensiero di poter presto riabbracciare i propri cari. Quest'anno, purtroppo, non sarebbe andata così ed è così che un gruppo di fuorisede ischitellani, studenti e lavoratori, unito dalla nostalgia di casa e dalla consapevolezza del peso della propria assenza a tavola in questi giorni speciali, ha deciso di creare un video-messaggio per accorciare un po' le distanze con la propria terra.

L'idea è nata da Gabriella Del Viscio, dottoranda presso l'Università di Ferrara e Beatrice de Cristofaro, studentessa presso l'Università di Parma. All'iniziativa hanno preso parte con entusiasmo studenti, lavoratori, medici ed infermieri di Ischitella di ogni età, in questo momento bloccati in ogni parte d'Italia e d'Europa.

Il messaggio d'amore, dedicato alle famiglie ischitellane, è riuscito ad entrare nelle case di tutta la Puglia e di tutta Italia, coinvolgendo ed emozionando genitori e figli ed ottenendo plauso, condivisioni e decine di migliaia di visualizzazioni. Un piccolo dono speciale, composto da parole universali che è riuscito a riempire il cuore di tutti, a far commuovere di gioia e a dare la forza di non mollare in questa difficile situazione.