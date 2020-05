Degrado da Cororonavirus. Guanti usati e rifiuti vari. Dipendente di un bar/pizzeria: "Siate solidali (e responsabili)"

Buongiorno FoggiaToday.

L'inciviltà qui regna sovrana. A parlare è un dipendente di un noto bar/pizzaria che costeggia un ipermercato ed ogni giorno, per rendere pulito il proprio spazio, è costretto a spazzare via guanti usati e buste di alimenti vari. Chiediamo solidarietà da parte di tutti i cittadini, specialmente in questo difficile periodo per tutti.