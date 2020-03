Coronavirus, tutto chiuso per precauzione ma nessuno pensa ai centri per anziani: "Tutto questo è surreale!"

Salve, vorrei sollevare una questione di notevole importanza per il momento che stiamo vivendo. Lavoro in un centro diurno per anziani con alzheimer e demenza. Ad oggi - con centinaia di restrizioni grazie a decreti ed ordinanze a scuole, locali, pub e simili, palestre e centri di aggregazione - noi siamo ancora aperti.

Credo che tutto questo sia surreale: dimenticare questa tipologia di struttura, come anche i centri diurni per disabili è un gravissimo errore da parte delle istituzioni, sono i soggetti più a rischio sia per l'età sia per le difficoltà che hanno nel mantenere delle corrette abitudini igieniche. Oltretutto non è possibile mantenere le distanze di sicurezza dal momento che si tratta di persone non autonome. Mi rivolgo a voi che sicuramente avete tutti i mezzi per sollevare questo problema così urgente, sperando che chi di dovere si ricordi anche di noi.