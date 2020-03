Noi abbiamo chiuso, voi "sciacalli" andate a lavorare in casa: "Io mi sacrifico per te ma tu vai a domicilio"

Buonasera FoggiaToday scrivo a voi per denunciare un fenomeno speculativo assai triste. Sono un piccolo imprenditore, un artigiano, nello specifico un barbiere.

Parlo a nome di tutta la categoria. Sono solo uno dei tanti che ha chiuso e che rispetta tutto quanto disposto dal decreto legge.

Questo perché ancor prima di essere barbiere sono un cittadino dotato di senso civico e senso dell'umanità e ha messo al primo posto il bene supremo di ognuno di noi 'Il bene della vita!"

Non importa quanti sacrifici questo comporta, non importa quante spese senza guadagni dovrò affrontare, non importa quanto vuote saranno le mie tasche, non importa quanto difficile e lunga sarà la ripresa. Io rispetto le regole alla base di questa emergenza perché la mia e la vita di tutti ha un valore inestimabile.

Ma è triste pensare come tutti questi sacrifici possano essere vanificati dai tanti sciacalli che incuranti delle conseguenze, con fare altamente venele e pieni di avidità, decidono di lavorare in casa.

Questo non è rispettoso e costituisce un danno all'umanità, oltre ad essere una grave offesa ai sacrifici di chi, come me si è attenuto alle regole per evitare il rischio contagio, di chi come me dimostra di essere degno di una Democrazia.

Cari clienti, noi tuteliamo voi. Voi tutelate noi. Ognuno di noi deve fare la sua parte.

#iomisacrificoxtematuvaiadomicilio