Uffici comunali chiusi al pubblico alla vigilia di Natale e a quella di Capodanno

Il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha firmato l’Ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali nelle giornate di lunedì 24 e 31 dicembre 2018, ad eccezione della Polizia locale e del servizio di reperibilità.

L’Ordinanza muove di recenti interventi normativi statali, nell’ottica di assicurare e migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, con cui è stato affermato il generale principio di spending review, imponendo agli Enti pubblici l’adozione di provvedimenti finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, ed in particolare dei costi relativi ai consumi energetici, e ad una migliore organizzazione degli uffici e dei servizi. Si tratta di provvedimenti adottabili in particolari periodi dell’anno caratterizzati da una prevedibile riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e dalla correlata contrazione del numero di unità di personale in servizio.

Quest’anno sia il 24 dicembre sia il 31 dicembre cadranno di lunedì e quelle giornate, immediatamente antecedenti alla festività di Natale e di Capodanno, saranno occasione per molti della possibilità di un “ponte”, con conseguente sicura minore affluenza della cittadinanza presso gli uffici comunali ed una minore presenza di personale comunale che, dato il periodo, ha fatto già richiesta di assenza per ferie. In quest’ottica la chiusura degli uffici nelle giornate del 24 e 31 dicembre porterebbe determinare un significativo risparmio energetico e di spesa (energia elettrica, pulizia, telefono, riscaldamento).