Linee soppresse, utenti penalizzati: "Perché pagare un servizio e non riceverlo?"

Salve FoggiaToday, sono un cittadino di San Severo e lavoro a Foggia. Vorrei lanciare un messaggio all'amministrazione comunale di Foggia con lo scopo di attenzionare la grave situazione in cui versa il servizio di trasporto pubblico del capoluogo di provincia.

È da diversi giorni ormai che la circolare n.19, che prendo per andare a lavoro, viene soppressa. È una situazione davvero vergognosa e inaccettabile per una città così importante come Foggia, capoluogo di provincia con più di 100.000 abitanti. L'Ataf dovrebbe rimborsare gli utenti penalizzati da questo disservizio.

È necessario che le istituzioni preposte pongano l'attenzione sul servizio di trasporto pubblico e lavorino per risolvere le problematiche e trovare una soluzione definitiva. I cittadini hanno bisogno di un servizio pubblico serio ed efficiente: non è normale pagare un servizio e non riceverlo".