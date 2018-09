Salve FoggiaToday, desidero evidenziare il grosso disagio in cui vivono i residenti di via Rosati, in pieno centro. Ebbene, il degrago e lo stato di abbandono prevale inesorabilmente. Le cimici degli alberi ci assalgono in casa. Gli alberi, non potati né disinfettati da nni, crescono a dismisura, costringendoci a vicere chiusi in casa. Perché nessuno interviene? Si aspetta che le infezioni si diffondano e qualche albero malato e cresciuto a dismisura causi disgrazie?