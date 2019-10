Paura sulla Provinciale 66: ciclista travolto da auto, corsa in elisoccorso in ospedale

Ciclista investito, questo pomeriggio, lungo la Provinciale 66, in agro di Cerignola. L'uomo è stato travolto da un'auto in corsa - una Opel Astra - e poi soccorso dagli operatori del 118. I sanitari hanno ritenuto necessario il trasporto dell'uomo (un 47enne di Zapponeta), tramite elisoccorso, presso l'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza'. L'uomo non è in pericolo di vita. L’investitore si è regolarmente fermato a prestare soccorso.

