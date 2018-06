Cede il manto stradale in via Graticola, i residenti: "Si intervenga anche nelle vie più antiche di Foggia"

Salve Foggiatoday. Se da un lato è necessario effettuare la manutenzione delle arterie più trafficate della città, dall’altro è necessario intervenire anche in quelle viuzze più antiche che non se la passano poi tanto bene.

È il caso di via Graticola, una stradina in zona centrale dove si è verificato un vero e proprio cedimento del basolato.

Col passare dei giorni la situazione è peggiorata fino a diventare un vero e proprio buco, non di scarsa profondità, che potrebbe rappresentare un pericolo per la via – trafficata da autovetture –, ma anche per le abitazioni che sulla via si affacciano.

I residenti chiedono un intervento deciso affinché si possa puntare alla messa in sicurezza prima e alla risoluzione del problema poi. Non è certo il primo caso in via Graticola, dove qualche anno fa si verificò un cedimento del piano strada.