Urla e bivacco di notte, caos in via Nicola Delli Carri. I residenti non ne possono più: "Basta!"

Ciao Foggiatoday, vogliamo segnalare la situazione di degrado urbano vissuta in via Nicola Delli Carri, a due passi dall'isola pedonale e dalle belle vetrine. Di notte diventa ritrovo di bivacco.

E' una storia che dura da anni. Tutti lo sanno, anche le Forze dell'Ordine, ma mai un controllo perchè pare ci siano sempre problemi maggiori.

Persino una centralina del gas è diventata "vassoio" di birra, canne, pizza, con gente che urla fino a notte fonda sotto i portoni e la gente esausta che non può riposare nelle proprie case.

E' uno schifo, non so come altro definirlo.