"Ora la faccio finita", giovane minaccia di lanciarsi dal cavalcavia: carabinieri evitano il peggio

Attimi di panico, ieri sera, in via Manfredonia, a Foggia. Intorno alle 21.30 un giovane uomo ha minacciato di suicidarsi, lanciandosi dal cavalcavia. Solo l'intervento di una pattuglia dei carabinieri, allertata da automobilisti in transito, ha evitato il peggio, portando il giovane e ritornare sui suoi passi e di abbandonare il proposito suicida.