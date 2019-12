Cani a spasso tra le tombe, al cimitero di Foggia: "Nessuno segnala, nessuno se ne prende cura"

Cani a spasso tra le tombe, al cimitero di Foggia. E' accaduto (vedi foto) nella mattinata di Natale, 25 dicembre, mentre mi recavo a far visita ai miei cari defunti. Due domande: è possibile che in un luogo aperto al pubblico e con tanti visitatori nessuno segnali ciò? Ancora, è possibile che di questi cani, non accompagnati, nessuno se ne prenda cura? Francesco