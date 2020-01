"Da un anno incatenato a una piccola baracca: aiutatemi a liberarlo!"

Da più di un anno cerco aiuto per liberare questo cane da quella catena che lo tiene fermo lì 24h su 24h tutti i giorni.

Ha un piccolo riparo di fortuna, fatto con qualche mattoncino. Lo potete vedere a destra nelle foto.

Lui, ormai, vive solo in quel piccolo spazio. Mangia, beve, dorme e fa i bisogni nell'area della catena. Non sa più cosa significa correre o passeggiare.

Sono solo in questa lotta e non so più come agire. Chiedo aiuto a tutti voi animalisti. Non serve portarlo via da quel posto. Ma semplicemente levargli quella catena dal collo. Non può continuare a vivere così! Aiutatemi a diffondere il messaggio. Aiutatemi a levargli quella catena.

Si è pensato finanche di interpellare Striscia la Notizia, ma sarebbe più logico, umano e razionale, che fossimo noi a liberar quel cane, l’amico dell’uomo sempre fedele, anche con una catena al collo.