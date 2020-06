Caldo torrido a Foggia, "acqua fresca per cani e gatti". L'appello ai cittadini: "Salviamo la vita ai randagi"

Salve FoggiaToday. In questi giorni la temperatura a Foggia persiste tra i 34 e i 40°C. Da domani ci sarà il bollino rosso, per questo chiediamo ai cittadini e a tutti i commercianti di posizionare all'esterno delle loro case e degli esercizi commerciali, una ciotola di acqua fresca per tutti i cagnolini o gatti randagi che in questi giorni rischiano la vita.