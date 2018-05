Cadono foglie dagli alberi come fosse autunno

In piazza Daloiso, al rione Martucci a Foggia, sembra di essere in autunno inoltrato, con i lecci che fanno cadere copiosamente le foglie. Eppure le foto sono state scattate il primo maggio di quest'anno. Non solo, ma i lecci, notoriamente, sono alberi con foglie non caduche, ovvero, che non cadono.

Il fenomeno pare strano, ma è assolutamente normale osservarlo da alcuni anni. Ciò in quanto sono infestati da parassiti quasi microscopici, che durante tutto l'anno fanno seccare le foglie. Principalmente in primavera. Sia la piazza, sia via Nannarone, tutti i lecci presenti, massivamente infestati, crescono stentatamente. Nonostante tale problema sia stato portato ufficialmente all'attenzione dell'ufficio all'uopo preposto, nulla è stato fatto.