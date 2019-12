Buon compleanno Fratres! 30 anni di volontariato

1989 – 2019: 30 anni di Fratres! Buon compleanno Fratres! Un compleanno importante, maturo, consapevole, che la nostra Associazione ha voluto festeggiare con i donatori, i veri protagonisti di tutti questi anni.

Ed insieme ai donatori, le Istituzioni religiose e le Autorità civili e sanitarie, che hanno sempre supportato il Gruppo Fratres. La nostra storia parte dal lontano 1988, quando alcuni amici, sensibili alle attività di volontariato, si sono uniti e costituiti ufficialmente per dar vita ad un Gruppo, presieduto dal fondatore Prof Giuseppe Zagari, che a pieno titolo ponesse la parola fine al mercimonio del sangue, necessità vitale per tutti i bisognosi. Certamente i primi passi furono difficili: si faceva fatica ad organizzarsi e le sedi ove si effettuavano le donazioni non sempre erano idonee.

Il tutto, comunque, cresceva progressivamente grazie all’arrivo di ulteriori volontari e di idee sempre più innovative e, soprattutto, grazie allo spirito condiviso di portare avanti un progetto così nobile. La collaborazione con il Centro trasfusionale di San Severo ha sempre rappresentato un punto di riferimento per l’Associazione Fratres, dapprima con il Dott. Fratepietro e successivamente con il Dott. Carafa, entrambi Direttori del Centro. Non sono mancati rapporti attivi con il Centro trasfusionale dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, diretto dal Dott. Di Mauro. Una menzione speciale per il loro contributo attivo meritano i medici del territorio, la Dottoressa Raffaella Rasca, il Dott. Renato Gatta, Consulenti sanitari del Gruppo insieme al Dott. Ernesto Marinelli, già presidente Fratres per numerosi anni e il Dott. Michele Giannubilo.

La presenza sempre più numerosa di donatori provenienti dal vicino Comune di Chieuti ha consentito di allargare la partecipazione fino ad arrivare ad una vera e propria fusione delle due comunità. Decisione voluta dagli attuali componenti del Consiglio Direttivo, anche modificando Statuto e denominazione del Gruppo in “Fratres di Serracapriola e Chieuti Odv” La Fratres con orgoglio ha festeggiato lo scorso 14 dicembre il suo trentesimo anno di attività alla presenza dei suoi Dirigenti nazionali e territoriali: il vicepresidente nazionale, Prof. Vincenzo Manzo, il Presidente provinciale, Enea Bolsieri, il Dottor Giuseppe Pica, Direttore sanitario del Distretto n. 51 di San Severo, il Dottor Donato Carafa, Responsabile del Centro trasfusionale di San Severo e di tutto il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, Vincenzo Bianchi. Ad arricchire l’occasione con la loro presenza l’Assistente spirituale del Gruppo, Don Renato Orlando, il parroco di Chieuti, Don Antonio Di Domenico, gli amministratori dei Comuni di Serracapriola e Chieuti, Ciuffreda Massimiliano, Vicesindaco e Diego Iacono, Sindaco. Un ulteriore riconoscimento al lavoro di questi anni è stato testimoniato dai messaggi di elogio inviati dal Presidente nazionale della Fratres, Sergio Ballestracci, dal Presidente regionale, Antonio Spano e dal Presidente provinciale uscente, Professor Mario Ragno. A coronamento della serata è avvenuta la premiazione dei donatori, senza i quali questa magnifica avventura non sarebbe potuta esistere. Ad Maiora Fratres! Il Gruppo Fratres di Serracapriola e Chieuti Odv