Anche questo è bullismo, ma tra persone adulte

Stamane ho notato purtroppo con estremo dispiacere che la cultura di questa città è scesa proprio al livello delle grotte paleolitiche...in pieno centro ho assistito a un signore che passeggiava tranquillamente col suo cane di piccola taglia tipo chiwawa al guinzaglio quando si accorge che nel suo immediato incrocia un cane molossoide razza american bully come in foto libero da guinzaglio e museruola con padroni al seguito a chiacchierare davanti ad un negozio di abbigliamento, il signore, consapevole che il proprio cane maschio di piccola taglia tipo chiwawa avrebbe avuto paura di un cane più grande e sicuramente anche un battibecco come si sa avviene tra cani maschi adulti, ha chiesto di legare e mettere in sicurezza il cane avendo capito che si trattava di un maschio adulto che si stava avvicinando liberamente, i padroni imperterriti, anzi ridacchiando, hanno continuato di proposito a lasciarlo libero di avvicinarsi al cane del signore affermando che era innoquo, ma purtroppo nel signore era sicuramente calato un momento di panico per l'incolumità del suo cane e nonostante ciò si è sentito dire anche che poteva fare il giro largo se no avrebbe subito un danno fisico alla persona. io sono rimasto sconcertato da una scena simile, senza parole, idem altre persone li a guardare, ma è possibile che soggetti simili siano in circolazione? lascio a voi ogni commento.