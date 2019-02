Bulle seminano il panico a Foggia: "Così minacciano e infastidiscono coetanei e anziani"

Bulle in azione in centro, a Foggia. Sono diverse le segnalazioni giunte da parte di genitori preoccupati per quanto sta accadendo in città, dove un gruppo di 3-4 "ragazzine terribili", di età compresa tra i 12 ed i 14 anni, prende di mira chiunque si trovi a tiro.

Il loro raggio di azione va dalla zona Cattedrale all'isola pedonale e tra le "prede" preferite ci sono ragazze di pari età, ma anche anziani. Tra i vari episodi denunciati, vi è quello verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi della Cattedrale di Foggia. Le bullette hanno preso di mira una piccola comitiva di 13enni, iniziando ad infastidire, insultare e spintonare alcuni di loro.

Poco dopo, stesso copione in piazza Giordano. Ad agire sempre lo stesso gruppetto; una delle bulle ha un avambraccio ingessato, che minaccia di usare come "arma". Si tratta di episodi che avvengono in strada, tra la gente che passeggia e a poche centinaia di metri dalle forze di polizia che monitorano l'isola pedonale. I genitori chiedono interventi immediati.