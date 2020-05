Palo rimosso e ora si sta al buio

Qualche settimana fa è stato rimosso un palo della luce perché arrugginito e ora un tratto di via Caracciolo è al buio. Ma non è possibile sostituire le cose anziché toglierle del tutto? Anche perché in passato nella strada limitrofa è stata fatta la stessa cosa e ora ci sono più tratti bui nella zona. Che facciamo andiamo indietro anziché avanti?