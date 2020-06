Ma è via Trinitapoli o la via Crucis?

Foggia. Ogni giorno migliaia di lavoratori percorrono via Trinitapoli per recarsi al lavoro presso le aziende Fpt Industrial, Leonardo, Barilla e GrandApulia, solo per citarne alcune. Le condizioni stradali sono disastrose, da incubo. Percorrere la strada contromano per evitare voragini e tombini è diventata una doverosa follia, se si vuole evitare di distruggere, nel "migliore" dei casi, le gomme dell'auto, come successo già due volte in nove mesi al sottoscritto... e chissà a quanta altra gente. Le voragini presenti vengono continuamente rattoppate, peggiorando così la situazione.

La totale mancanza di manutenzione e messa in sicurezza del manto stradale in questione continuerà a provocare danni alle auto e incidenti, il totale menefreghismo degli organi preposti a tale compito prima o poi causerà qualcosa di veramente grave.

Com'è possibile che da molti anni addietro questo grosso problema sia sotto gli occhi di sindaci, assessori e consiglieri ma chiunque, in completa strafottenza non muova un dito, non per rattoppare (su questo sono bravissimi), ma per un intervento incisivo?

Non vengano a dirci che è un problema di soldi, perché per alberi di Natale, ruote panoramiche e fuochi d'artificio ci sono. Non vengano a dirci che il problema è anche di Provincia e Regione.