Fate qualcosa prima che ci scappi il morto!

Ciao FoggiaToday, ho scattato per voi ma soprattutto per allertare i foggiani e gli automobilisti delle condizioni in cui versa il manto stradale di via Gioberti all'altezza dei supermercati Lidl.

Come potete notare dalle foto ci sono un paio di buche pericolose, anche non visibile mentre si guida e di circa 18 centimetri, e alcuni punti in cui la strada è dissestata. Soprattutto di sera la situazione per chi percorre quella via e soprattutto per i motociclisti si complica ulteriormente. Il rischio incidenti è alto. "Che facciamo, aspettiamo che ci scappi il morto?"