Dimmi che danno hai e ti dirò che buca hai preso

Questa mattina in viale Candelaro un'auto ha perso una ruota. La causa del distacco è da attribuirsi alle numerose e profonde buche presenti sull'asfalto ormai logoro. Nuove buche si sono generate dopo la pioggia di ieri che sommate a quelle già esistenti hanno reso quest'importante arteria stradale un tratturo (tratturo Candelaro).

I "fossi" seppur chiusi periodicamente si ripresentano ad ogni pioggia, sempre gli stessi. Non bisogna essere ingegneri per capire che il rattoppo non é sufficiente...Se non fatto a regola d'arte. Giorni addietro nei pressi della nuova provincia un altro veicolo, una Fiat punto nera, con la ruota staccata... credo che qualcuno stia aspettando una vittima della strada per invocare aiuti finanziari di stato...