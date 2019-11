Foggia, una buca 'transennata' in via Silvio Pellico. I residenti sbottano: "E' li da sei mesi"

Buongiorno FoggiaToday,

sono un cittadino foggiano che paga le tasse regolarmente. Ci tengo a segnalare una voragine presente in strada, in Via Silvio Pellico, incrocio Via A. Labriola, delimitata con una rete dagli operai del comune il 12/06/2019. Da tale data ad oggi nulla è cambiato, anzi la situazione è peggiorata. Il Sindaco di Foggia forse aspetta che succeda l'irreparabile? Non ci sono soldi? Sarebbe opportuno fare una raccolta fondi? In attesa di riscontro ringrazio.

Un cittadino foggiano