Aiuto, topi e blatte 'spuntano' da quella buca scoperta!

Salve FoggiaToday,

sono una residente di via Francesco Figliolia, una traversa di corso Roma, a Foggia. Qui, da mesi ormai, viviamo nell’invasione di topi e blatte, avendo una ‘fogna a cielo aperto’, recintata in attesa di essere chiusa. Ma quando?

Non sappiamo cosa porti quel condotto, ma sappiamo che da questo vengono fuori topi e blatte che invadono le nostre case. Sindaco, ci prendete in giro dicendoci di chiuderla al più presto, ma ad oggi nulla è cambiato. Siamo veramente stanchi di questo menefreghismo. Abbiamo messo una copertura in pietra, perché quel buco è pericoloso, soprattutto per i bambini che, si sa, sono molto curiosi. Fate qualcosa!