Questa buca è pericolosa: l'anno scorso un'anziana è caduta mentre scendeva dal marciapiede

Lo scorso anno aiutai una donna anziana a rialzarsi dopo una caduta mentre scendeva dal marciapiede. Ho richiesto alla ditta che ha appena chiuso e asfaltato le tracce per i cavi fibra, ed in particolare ad un tecnico della ditta dei lavori, di chiudere anche quella buca che si trova di fronte al bar Cocò ad un metro dai lavori che hanno interessato anche tutta via Molfetta e parte di via dell’Immacolata, ma non l’hanno fatto. Sarebbe stata l’occasione per dare anche una mano alle strade cittadine. Vi prego intervenite