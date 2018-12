Paura nei pressi della Chiesa di San Ciro: bimbo di 6 anni investito da auto in corsa

Attimi di panico, poco fa, nei pressi della Chiesa di San Ciro, a Foggia, dove un bambino di circa 6 anni è stato investito da un'auto in corsa.

Il fatto è successo poco prima delle 12.30: dalle prime informazioni raccolte, il bambino stava attraversando la strada nei pressi dell'edicola, quando è sopraggiunta l'auto. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso e chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato il bimbo, che ha riportato ferite al capo, in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, una pattuglia della Polizia Locale.