Alimenti avvelenati in piazza Cesare Battisti e nei dintorni: "Fate attenzione e fate qualcosa!"

Salve FoggiaToday, sfortunatamente mi trovo costretta a contattare disperatamente qualcuno nella speranza che si prendano provvedimenti seri. Segnalo la presenza di diversi alimenti avvelenati in piazza Cesare Battisti e dintorni, una delle zone più centrali e quindi più frequentate della città.

Trovo inaccettabile è rivoltante che tutto ciò accada e nessuno faccia nulla per impedirlo, non comprendendo forse la gravità della cosa. Chiedo per favore a nome di chiunque abbia un animale o semplicemente un cervello, di fare presente quanto accade in modo tale che vengano presi i necessari provvedimenti .