Autobus Ataf in panne, di nuovo. Disagi e rallentamenti al traffico in via Vittime Civili

È successo di nuovo. Ancora un autobus Ataf in panne a Foggia. Questa volta è accaduto in via Vittime Civili dove un mezzo del trasporto pubblico cittadino è rimasto 'bloccato' in strada (non sono note al momento le cause) creando disagi all'utenza e rallentamenti in una delle arterie più trafficate della città. L'episodio si aggiunge alla lista dei mezzi Ataf che hanno avuto defaillance più o meno gravi durante il servizio.