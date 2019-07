Via Gorizia, dove i marciapiedi sono invasi dalle auto in sosta

Ecco come si presenta via Gorizia, angolo via Montegrappa, nei pressi del quartiere Ferrovia. Ogni giorno lo scenario è questo: le auto sui marciapiedi, alcune sembrano sul punto di entrare nei condomini.

Sosta selvaggia (e vietata) e i pedoni sono costretti a camminare per strada, col rischio di essere investiti. Nonostante le numerose segnalazioni la situazione non cambia.