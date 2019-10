Non è possibile, ieri l'ho ritirata nuova e oggi me l'hanno rovinata: non ha lasciato nemmeno un biglietto!

Salve FoggiaToday, volevo denunciare un increscioso episodio avvenuto questo pomeriggio nei pressi del Tribunale di Foggia. Ecco come ho ritrovato la mia macchina, che ho ritirato appena ieri dal concessionario.

Mi sono assentata per una trentina di minuti e al mio rientro ho trovato una bella botta al paraurti, ma non un biglietto o un qualunque tipo di messaggio da parte dell'autore del danno.

Qualche anno fa, nella stessa zona, mi rubarono una Golf. Non so cos'altro aggiungere, ma io che da quelle parti ho famiglia non so piu cone tutelarmi: oltre all'assicurazione e all'antifurto devo pagare anche la vigilanza privata?