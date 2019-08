Non ne possiamo più, è anche pericoloso! Rimuovete questo "monumento" indecoroso

Gentile redazione di Foggiatoday le sarei grato se pubblicasse questa segnalazione inerente a quest'auto sita in Vico Palazzo, ormai abbandonata da molto tempo, vandalizzata e priva di polizza assicurativa.

Sono state fatte diverse segnalazioni telefoniche e Fax al Comando dei Vigili Urbani di Foggia per far sì che venga rimossa, poiché è oggetto di degrado e indecoroso del quartiere, nonché pericolo per bambini, residenti e passanti nella zona, oltre ad essere ormai diventato abitacolo di ratti, blatte e api.

Nessun intervento sino ad oggi è stato effettuato. Forse potete darci una mano a far prendere in considerazione questa segnalazione. Questo monumento indecoroso e pericoloso non lo vogliamo più, saluti dai residenti di questo quartiere. Grazie Foggiatoday.