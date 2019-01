Ok la rotatoria, ma per i pedoni attraversare è diventato pericoloso

Mi permetto di segnalarvi un problema che si sta verificando all'incrocio tra viale Candelaro e viale Ofanto, da quando hanno montato quella rotatoria provvisoria e hanno spento i semafori. Il problema sorge per i pedoni in quanto le auto non si fermano.

Ritengo giusta quella rotatoria perchè così l'incrocio è più sicuro ma i semafori non andrebbero spenti, cosi come hanno fatto con quelli all'incrocio tra Viale candelaro, via Nenni e viale Pinto, incrocio che risulta essere critico già quando gli stessi funzionano.

Sabato mattina, infatti, si è verificato un incidente che avrebbe potuto avere serissime conseguenze per le persone coinvolte. Mi chiedo perchè mai si debbano fare delle cose così assurde in questa città, è mai possibile?