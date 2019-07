Allarme sulle “tre corsie”, asfalto dissestato e pericoloso: “Fate qualcosa”

Da via Natola fino a viale I maggio, nei pressi del Tribunale. Il tratto di strada impropriamente noto come “tre corsie” di Foggia presenta da troppo tempo l’asfalto e i marciapiedi che separano le carreggiate completamente dissestati, per la cattiva manutenzione e le radici affioranti degli alberi.

Un pericolo per automobilisti, ciclisti e motociclisti, come testimoniano i diversi incidenti stradali che si sono verificati negli anni. “Se eviti il manto stradale sollevato dalle radici rischi di essere travolto dalle auto in corsa”