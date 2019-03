Incidente stradale nel Foggiano: perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e si ribalta nei campi

Rocambolesco incidente stradale intorno alle 13.15 sulla strada provinciale che collega Ascoli Satriano a Stornarella. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto con a bordo una sola persona è finita fuori strada e si è ribaltata tra i campi adiacenti all'arteria. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e i sanitari del 118. Al momento non si conoscono le condizioni del conducente.