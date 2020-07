Cappelle allagate nel cimitero: "Abbiamo raccolto acqua invece di pregare per i nostri defunti"

Buongiorno. volevo denunciare la situazione che noi parenti dei defunti della cappella E del cimitero di Foggia dobbiamo affrontare tutte le volte che c'è un acquazzone. Stamattina invece di pregare per i nostri cari, abbiamo dovuto prima asciugare i corridoi dall'acqua piovana.

Sono due anni che abbiamo fatto richiesta per l'installazione di porte o finestroni per ripararsi anche dal freddo e forte vento rischiando di ammalarci ogni volta. Spero che al più presto si attivino per risolvere il problema. Grazie per l'attenzione. Michela