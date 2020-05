La "nuovissima" pista ciclabile di Corso Roma allagata. "Ovvio, si è ostruita la fogna"

Stanno facendo il giro del web le immagini della "nuovissima" pista ciclabile di Corso Roma completamente allagata: "Impercorribile, completamente allagata e non solo in in punto. Figuriamoci cosa diventerà l'inverno, forse hanno utilizzato qualche vecchio progetto che prevedeva la piscina....ma le pendenze no? No, eh?" il commento tra il serio e il faceto di Salvatore Agostino su Facebook. L'altro Salvatore, in risposta al post, replica: "Ma se nel fare quel pezzo di pista si è ostruita la fogna è ovvio che si allaghi".