'Armato' di motosega, taglia un albero lungo la strada: "In questa città ognuno pensa di poter fare ciò che vuole"

Mi reputo ancora un 'irrimediabile romantico' verso la nostra città, ma a volte lo sconforto prevarica la mia capacità di far finta di non guardare. Martedì scorso, in via A. Nazaro (zona nuova dietro La Spelonca) un soggetto, di sua iniziativa, armato di motosega, poneva fine ad un bellissimo albero sito dinanzi alla sua cancellata (suolo pubblico). Il motivo resta ignoto ai più. Ci sono anche molti testimoni che purtroppo, per un motivo o per un altro, non sono intervenuti. Mi piacerebbe sperare che con il vostro aiuto la cosa arrivasse anche a lui, visto che oramai si pensa che in questa città si può fare ciò che passa per la testa senza che nessuno dica nulla.