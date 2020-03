Raffiche di vento su Foggia, albero crolla e abbatte un cancello in via Mons. Farina: "Poteva scapparci il morto"

Salve FoggiaToday, ecco che cosa è successo poco fa in via Mons. Farina. Un albero, già precario per la condizione dell'asfalto, è crollato per il forte vento e ha distrutto il cancello di un cortile.

Questa strada è un problema da tempo, il marciapiede è dissestato e gli alberi pericolanti. Fortuna che nei paraggi non ci fosse nessuno. Sarebbe potuto finire in tragedia.