Torremaggiore, crolla albero in via Rainella: tanta paura nei pressi dell'ospedale (ma nessun ferito)

Ancora un albero crollato al suolo. Questa volta a Torremaggiore, dove solo per un caso fortuito non si registrano feriti, nè danni a cose o persone.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri, quando intorno alle 18, un grosso fusto è crollato al suolo in via Rainella, nei pressi dell'ospedale San Giacomo. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza è stata registrata. L'episodio fa il paio con quanto accaduto, sempre ieri mattina, a Foggia, dove un grosso albero è caduto nei pressi di un asilo, distruggendo tre auto in sosta.