"Così la pianta soffoca, queste iniziative dovrebbero essere punite severamente"

Non è mai chiaro dove finisce l'idiozia ed inizia la stupidità, ma a Foggia sta diventando una moda assai triste quella di cementare gli alberi alla base. Una ventina di alberi sono stati cementati e decorati con sassi bianchi e verdi in Viale Colombo altezza locale ALIBI e negozio In Moda.

Questo architetto del paesaggio mancato dovrebbe sapere che un'azione simile oltre a non aver avuto permessi di sorta, rischierà il soffocamento della pianta che senza la terra libera non potrà ricevere acqua e provvedere al suo naturale sostentamento.

Mi chiedo come mai le attività commerciali presenti non abbiano mai denunciato la cosa prima, prima che, come al solito, un cittadino passando se ne accorgesse.

Sono azioni non solo di totale ignoranza e mancanza di rispetto per il verde pubblico, perché qualcuno dovrebbe ricordare a questi signori che si tratta di verde pubblico e non personale, ma anche prive di qualsiasi buon senso. Iniziative del genere dovrebbero essere punite severamente.