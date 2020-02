È questo schifo che distrugge la dignità della nostra città

Buongiorno, sono una cittadina di questa città da 25 anni. In tutto questo tempo l'ho vista scivolare ogni giorno di più dell'incuria e nell'abbandono.

Ci indignamo perché le classifiche sulla qualità della vita ci relegano agli ultimi posti, ci lamentiamo che Le Iene mostrano all'Italia intera una città in mano alla delinquenza, ci lamentiamo delle baby gang, del sindaco, delle buche...ma intanto ecco via De Petra, davanti al bar.

E' questo schifo che distrugge la dignità di questa città, è colpa di tutti noi, non c'entra nessuno se non noi, gli stessi cittadini indignati sul web ma pronti a buttare di tutto in quelle stesse strade dove passeggiano!

Perché la" città "di cui parliamo sempre non è un' identità astratta ma la somma delle persone che la abitano. E molte, troppe, sono incivili.