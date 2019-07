Pizzicate dalla polizia mentre lasciano frigorifero vicino al cassonetto

Salve FoggiaToday, questa mattina due signore, mentre stavano per disfarsi di un frigorifero e lo stavano sistemando vicino ai cassonetti in zona comparto Biccari, sono state colte in flagrante da un'auto della polizia che transitava lungo la strada. Hanno riportato l'elettrodomestico presso la loro abitazione, probabilmente su invito dell'agente che pare le abbia invitate a chiamare l'Amiu.