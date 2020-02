San Valentino il patrono di Vico del Gargano e i festeggiamenti del 14 febbraio

Vico del Gargano è un piccolo borgo in provincia di Foggia, che sorge nel Parco Nazionale del Gargano in Puglia.

Il paese è conosciuto anche con l'appellativo di Borgo dell'amore perché secondo un’antica leggenda Vico del Gargano era il punto di ritrovo di tutte le coppie che si davano appuntamento in questo luogo, il quale per la sua dimensione così piccola e raccolta, era il posto ideale dove scambiarsi coccole e abbracci.

Ma non è tutto, perché il santo patrono di Vico del Gargano è proprio San Valentino, ossia il protettore degli innamorati.

Ogni 14 febbraio in onore del santo ha luogo una processione, durante la quale la statua di San Valentino viene adornata da ghirlande di arance e fiori; in più, ogni innamorato beve il succo ricavato dai frutti benedetti per godere dei benefici ed esaudire tutti i desideri di amore e felicità.